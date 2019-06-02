В Украину готовится зайти крупнейший лоукост-перевозчик Европы

На украинский рынок намерен зайти крупнейший автобусный лоукост Европы ‒ FlixBus. Как выяснили журналисты «Фразы», уже 11 июня представители компании проведут в Киеве свою первую пресс-конференцию.

Как передает ЦТС, на мероприятии журналистам и представителям общественности расскажут о планах развития FlixBus на украинском рынке, о бизнес-модели FlixBus и сотрудничестве с местными автобусными компаниями, а также про новый стандарт междугородных автобусов для Украины.

Отмечается, что ранее компания FlixВus уже проявляла интерес к украинскому рынку. Так, в 2017 году было объявлено об открытии рейсов из ЕС в четыре украинских города. Автобусы из Киева, Львова, Ровно и Житомира начали ездить в Польшу (Краков, Катовице) и Чехию (Острава, Прага, Брно). Минимальная цена билета со скидкой, например, Киев-Прага, составляла всего 5 евро, а время в пути ‒ около суток.

В настоящее время маршруты автобусов компании FlixBus проложены через более чем 2000 населенных пунктов в 29 странах. Ежедневно выполняется около 350 тысяч рейсов.

Как писала «Фраза», крупнейший европейский лоукостер прекратил летать в Украину. Так и не начав.

Ранее сообщалось, что в «Борисполь» могут зайти еще два крупных лоукостера.