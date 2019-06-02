Отец Джошуа устроил «разборки» в ринге после поражения сына

Отец британского супертяжа Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) ‒ Роберт ‒ не смог спокойно пережить разгромное поражение сына от мексиканца Энди Руиса (33-1, 22 КО). Как выяснили журналисты «Фразы», разгневанный родитель прямо в ринге набросился на промоутера Эдди Хирна.

Как передает xsport со ссылкой на издание The Sun, Роберт Джошуа подскочил к влиятельному функционеру как раз в тот момент, когда он давал интервью.

К счастью, конфликт удалось погасить в зародыше. Миротворцем выступил сам Энтони Джошуа, который отреагировал на гневную тираду отца и оттеснил его от Хирна.

Что конкретно Джошуа-старший хотел «предъявить» Хирну ‒ неизвестно, однако сам эпизод не ускользнул от внимания прессы.

Как писала «Фраза», на знаменитой манхэттенской арене Madison Square Gаrden состоялся боксерский поединок между ранее непобедимым британцем Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом.

Этот бой превратился в настоящий кошмар для Джошуа: в третьем и седьмом раундах он по два раза оказывался на настиле ринга, после чего рефери принял решение остановить поединок.

Ранее сообщалось, что Джошуа не прочь еще раз встретиться с Кличко.