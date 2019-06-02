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В черный список «Миротворца» внесли гражданина сразу трех государств

В черный список «Миротворца» внесли гражданина сразу трех государств

Известный российско-французско-американский журналист и телеведущий Владимир Познер умудрился попасть в раздел «Чистилище» скандального ресурса «Миротворец». Как выяснили журналисты «Фразы», авторы сайта усмотрели в его действиях угрозу национальной безопасности Украины.

Как передает «Лента», Владимир Познер оказался в «черном» списке за посещение Крыма «в обход» официальной процедуры, а также за свою деятельность на российском телевидении.

«Сознательное нарушение украинской границы с целью проникновения в Крым, а также участие в „пропагандистских мероприятиях“ России против Украины», ‒ указывается на «Миротворце».

Как писала «Фраза», жена Зеленского умудрилась попасть на «Миротворец».

Ранее сообщалось, что сайт «Миротворец» перешел на московское «на Украине».

Тэги: Украина, Крым, общество, Россия, Кремль, телевидение, Владимир Познер, черный список, пропаганда, Первый канал, Сайт "Миротворец", новости Украины

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