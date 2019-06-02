«Под покровом ночи». Израиль ударил ракетами по Сирии, ‒ СМИ

В ночь с 1 на 2 июня Армия обороны Израиля осуществила ракетный обстрел территории Сирии. Как выяснили журналисты «Фразы», под удар попали военные объекты, якобы принадлежащие террористическим группировкам.

Как передает сирийское госагентство SANA, силы ПВО страны перехватили несколько ракет, запущенных со стороны оккупированных Израилем Голанских высот.

В свою очередь, издание Al Arabiya сообщает, что израильские ракеты разорвались в восточных окрестностях сирийского города Кунейтра, где якобы расположены склады с оружием, контролируемые боевиками ливанского движения «Хезболла».

В результате обстрела трое сирийских солдат погибли, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.

Как писала «Фраза», Сирия сбила израильский самолет из российского оружия.

Ранее в России похвастались, что испытали на Сирии сотни образцов вооружения.