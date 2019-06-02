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Ранение ребенка под Киевом: задержаны «непростые» подозреваемые

Ранение ребенка под Киевом: задержаны «непростые» подозреваемые

Правоохранители Киевской области смогли установить лиц, стрелявших в 5-летнего ребенка в городе Переяслав-Хмельницкий. Как выяснили журналисты «Фразы», злоумышленники оказались... действующими сотрудниками полиции.

Как написал в своем Facebook глава Нацполиции Украины Сергей Князев, на момент совершения преступления двое подозреваемых находились не при исполнении и не имели при себе табельного оружия.

Уже установлено, что горе-полицейские пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР.

По словам Князева, пострадавшего ребенка уже перевезли на лечение в Киев.

«Мы находимся на постоянном контакте с родителями, и со стороны полиции предоставим всю посильную поддержку», ‒ добавил он.

Как сообщала «Фраза», в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошел инцидент, в результате которого серьезно пострадал 5-летний мальчик по имени Кирилл. Его с окровавленной головой обнаружили на улице родители.

С предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» малыша доставили в центральную районную больницу, где прооперировали.

Уже во время проведения операции врачи обнаружили у Кирилла пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.

Ранее сообщалось, что в Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку.

Тэги: операция, общество, ранение, подозреваемый, ребенок, мальчик, выстрел, реанимация, криминал, Киевская область, полицейские, голова, Нацполиция, Переяслав-Хмельницкий, новости Украины

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