У Зеленского рассказали, какие вопросы обсуждались на СНБО

На заседании СНБО, которое состоялось при участии новоизбранного президента Владимира Зеленского, обсуждались ключевые вопросы энергетической сферы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк.

По словам Данилюка, во время совещания участники обозначили «несколько системных проблем в сфере, которые могут создать угрозу нацбезопасности».

В частности, на заседании СНБО была проведена оценка «возможных последствий введения второго этапа полномасштабного рынка электроэнергии с 1 июля и целесообразность его отсрочки».

«Премьер-министр заверил, что правительство примет решение, которое позволит избежать увеличения тарифов на электроэнергию ‒ независимо от даты», ‒ отметил Александр Данилюк.

Так же участники совещания обратили внимание правительства критическую ситуацию с функционированием предприятия «Вода Донбасса», из-за чего более 100 тысяч граждан Украины испытывают проблемы с водоснабжением.

Кроме того, на заседании поднимался вопрос о причинах возникновения задолженности по заработной плате перед шахтерами.

«Правительство должно ввести эффективный механизм оздоровления ситуации в этой области, прежде всего ‒ усилить безопасность шахтеров. Также по инициативе президента будет решен вопрос приобретения жилья для семьи горняка, погибшего на шахте Лесная», ‒ резюмировал Александр Данилюк.

Как писала «Фраза», президент Владимир Зеленский утвердил состав СНБО.

Позднее у Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского на СНБО.