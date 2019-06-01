Найем признал подлинность «компромата» на Пашинского. Но с важной оговоркой

Украинский журналист и депутат Мустафа Найем признал подлинность аудиозаписи, обнародованной юристом Андреем Портновым. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на telegram-канал народного избранника.

Как следует из поста Мустафы Найема, он не сомневается, что голос на записи действительно принадлежит Сергею Пашинскому, однако отрицает факт своего разговора с Пашинским о назначении на должность главы Нацполиции.

По словам депутата, Пашинский «ничего никогда не решал ни в МВД, ни в полиции», поэтому обращаться к нему с просьбой о содействии в получении «козырной» должности было абсолютно бесмысленно.

Как ранее сообщала «Фраза», юрист Андрей Портнов выложил в сеть аудиофайл разговора неизвестных лиц с человеком, чей голос очень похож на голос главы парламентского Комитета по Национальной безопасности Сергея Пашинского.

В ходе беседы человек с голосом Пашинского рассказывает очень интересные вещи про Мустафу Найема, Сергея Лещенко, посла США, Юрия Луценко и директора НАБУ Артема Сытника.