Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время

Украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время

В субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на поставки из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов. Как выяснили журналисты «Фразы», российские санкции могут спровоцировать рост на украинских АЗС.

Как передает ТСН, отныне российские товары можно будет вывозить в Украину только после получения специального разрешения. В эту категорию входит продукция ТЭК, в частности уголь и нефть, и нефтепродукты.

В Антимонопольном комитете Украины уже признали, что подобные действия со стороны РФ могут привести к повышению цен на топливо. По данным регулятора, около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Беларуси и России. Поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

«О существующих угрозах в отношении ресурсного наполнения рынка Комитет уведомил Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины», ‒ говорится в заявлении АМКУ.

В свою очередь, по данным издания enkorr, российский нефтяной гигант ‒ «Лукойл» ‒ уже готов торговать с Украиной «по новым правилам». В частности, поставки нефти и нефтепродуктов в июне будут снижены ровно на 33% от майского уровня.

Процент уменьшения поставок ресурса «Роснефти» пока неизвестен, но предполагается, что он может составить 50-75% от майских объемов.

Как писала «Фраза», Россия запретила экспорт нефти и импорт труб из Украины.

Ранее сообщалось, что по оценкам Министерства экономического развития РФ, Украина заняла третье место в списке стран, чьи действия нанесли существенный урон экономике России. Размер вероятных убытков со стороны нашей страны россияне оценили в $775 млн.

Тэги: Украина, бензин, общество, Россия, экономика, нефть, нефтепродукты, АЗС, санкции, дизельное топливо, поставка, Антимонопольный комитет Украины, цены, экономика Украины, новости Украины

Комментарии

Статьи

01.06.19 10:27

Сериал «Игра престолов»: закончился

Автор: Анастасия Лях

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
01.06.19 08:05

Молодежный чемпионат мира: снимет ли Украина Панаму?

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Масоны создали Великую ложу Беларуси. Ее возглавил сотрудник Радио «Свабода»
01.06.19 09:42

Масоны создали Великую ложу Беларуси. Ее возглавил сотрудник Радио «Свабода»

Автор: Наша Нива

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ

Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ
01.06.19 14:24
578
Последние новости
01.06.19 19:32

Найем признал подлинность «компромата» на Пашинского. Но с важной оговоркой
01.06.19 18:21

Украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время
01.06.19 16:39

Зеленский добился крупного успеха в продвижении шаурмы, ‒ СМИ
01.06.19 15:15

Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
01.06.19 14:24

Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ
01.06.19 13:19

Под Киевом малолетнему ребенку прямо на улице прострелили голову
01.06.19 12:05

У Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского
Фото и Видео
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Кто бы сомневался. «Стеклянный» мост в Киеве вновь покрылся трещинами
Массовое убийство в США: чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек
Массовое убийство в США: чем-то недовольный инженер расстрелял сразу 12 человек
Человек с голосом, похожим на голос Пашинского рассказал про «пасивного гомосексуалиста» Луценко, «сучку и проститутку» посла и Лещенко на яхте
Человек с голосом, похожим на голос Пашинского рассказал про «пасивного гомосексуалиста» Луценко, «сучку и проститутку» посла и Лещенко на яхте
В УПЦ констатируют волну краж: за неделю ограблены пять храмов в двух регионах
В УПЦ констатируют волну краж: за неделю ограблены пять храмов в двух регионах
В Киеве мужчина выпал с двенадцатого этажа
В Киеве мужчина выпал с двенадцатого этажа
Жителя Таиланда убил собственный смартфон (18+)
Жителя Таиланда убил собственный смартфон (18+)
В Киеве под колесами автомобиля погиб... лось
В Киеве под колесами автомобиля погиб... лось
Зеленский показал спортзал в администрации президента на Банковой
Зеленский показал спортзал в администрации президента на Банковой
Кот из «Кладбища домашних животных» умер буквально сразу же после премьеры фильма
Кот из «Кладбища домашних животных» умер буквально сразу же после премьеры фильма
В Одесской области произошло кровавое ДТП: погибли четыре человека
В Одесской области произошло кровавое ДТП: погибли четыре человека
fraza.ua
Новости блогосферы
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.