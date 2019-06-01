Украинцам объяснили, почему цены на бензин могут взлететь уже в ближайшее время

В субботу, 1 июня, вступил в силу запрет на поставки из РФ в Украину нефти и нефтепродуктов. Как выяснили журналисты «Фразы», российские санкции могут спровоцировать рост на украинских АЗС.

Как передает ТСН, отныне российские товары можно будет вывозить в Украину только после получения специального разрешения. В эту категорию входит продукция ТЭК, в частности уголь и нефть, и нефтепродукты.

В Антимонопольном комитете Украины уже признали, что подобные действия со стороны РФ могут привести к повышению цен на топливо. По данным регулятора, около 80% нефтепродуктов от общего объема импорта ввозится на территорию Украины из Беларуси и России. Поэтому ресурсное наполнение рынка и ценовая ситуация на нем напрямую зависит от стабильности поставок топлива из этих стран.

«О существующих угрозах в отношении ресурсного наполнения рынка Комитет уведомил Администрацию президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины и Кабинет министров Украины», ‒ говорится в заявлении АМКУ.

В свою очередь, по данным издания enkorr, российский нефтяной гигант ‒ «Лукойл» ‒ уже готов торговать с Украиной «по новым правилам». В частности, поставки нефти и нефтепродуктов в июне будут снижены ровно на 33% от майского уровня.

Процент уменьшения поставок ресурса «Роснефти» пока неизвестен, но предполагается, что он может составить 50-75% от майских объемов.

Как писала «Фраза», Россия запретила экспорт нефти и импорт труб из Украины.

Ранее сообщалось, что по оценкам Министерства экономического развития РФ, Украина заняла третье место в списке стран, чьи действия нанесли существенный урон экономике России. Размер вероятных убытков со стороны нашей страны россияне оценили в $775 млн.