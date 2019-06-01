Зеленский добился крупного успеха в продвижении шаурмы, ‒ СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский, который ненароком разрекламировал шаурму, добился увеличения продаж этого специфического фаст-фуда. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет «Страна», ссылаясь на данные столичных предпринимателей.

По сведениям издания, за последние несколько дней количество проданных единиц шаурмы увеличилось минимум в два раза.

Сами же продавцы «винят» в этом главу государства Владимира Зеленского, который всего за одну неделю минимум дважды прорекламировал данный фастфуд.

Так, в своем поздравлении, адресованном жителям столицы по случаю Дня города, Зеленский написал, что Киев имеет несколько черт, которые делают его уникальным ‒ в частности, одной такой чертой является «запах шаурмы возле метро».

Кроме того, через несколько дней «Зе» разместил в соцсети фотографию, на которой его соратники держат в руках стаканчики с кофе, а он сам ‒ шаурму.

Как писала «Фраза», количество пострадавших от отравления шаурмой в Киеве продолжает расти.

Ранее торговцы шаурмой перекрыли киевский Крещатик.