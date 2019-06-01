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Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ

Зеленского вызвали «на ковер» к Трампу, ‒ СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом. Как выяснили журналисты «Фразы», «Зе» предстроит серьезный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как передает «Зеркало недели», ссылаясь на статью журналистки Юлии Мостовой, одним из вопросов, который будет обсуждаться на встрече, станет урегулирование конфликта на Донбассе.

По мнению автора статьи, Украина для Трампа является всего лишь «фишкой» на российско-американском столе переговоров, поэтому все заявления про Украину как «мост между Россией и Европой» и «буферную зону, защищающая Европу от России» являются не более чем «олдскульной нудностью».

Юлия Мостовая предполагает, что Дональд Трамп задаст «Зе» вполне конкретный вопрос: «За что Америка столько лет в Украине доллары налогоплательщиков проливала?», после чего предложит «возвращать долги» реальными активами: землей, газодобычей, портами и т. д.

«К продаже земли Зеленский и его команда готовы. А страны?» ‒ задается вопросом автор статьи.

Как писала «Фраза», Трамп передал письмо Зеленскому.

Ранее Трамп назвал главного союзника США вне НАТО. Это не Украина.

Тэги: США, Украина, общество, мир, встреча, Белый дом, политика, Вашингтон, визит, Дональд Трамп, геополитика, разговор, Владимир Зеленский, новости Украины

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