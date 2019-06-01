Под Киевом малолетнему ребенку прямо на улице прострелили голову

В городке Переяслав-Хмельницкий Киевской области произошел инцидент, в результате которого серьезно пострадал 5-летний ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», оставленный без присмотра малыш прямо на улице «словил» пулю в голову.

Как передает «Информатор» со ссылкой на департамент здравоохранения Киевоблгосадминистрации, маленького Кирилла с окровавленной головой обнаружили во дворе родители. Сначала они подумали, что мальчик упал и ударился об асфальт.

С предварительным диагнозом «открытая черепно-мозговая травма» малыша доставили в центральную районную больницу, где его прооперировали.

Уже во время проведения операции врачи обнаружили у Кирилла пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга. Сейчас малыш пребывает в тяжелейшем состоянии на аппарате искусственного дыхания.

Происшествием уже заинтересовались правоохранительные органы. Полицейские осматривают место преступления и выясняют, кто и с какой целью мог стрелять в ребенка.

Как писала «Фраза», в Киеве прямо в супермаркете пытались свернуть шею ребенку.

Ранее в Днепре рабочий выстрелил ребенку в голову.