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У Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского

У Луценко возмутились «демаршем» команды Зеленского

В Генеральной прокуратуре Украины выразили недовольство фактом неприглашения руководителя ведомства ‒ Юрия Луценко ‒ на заседание СНБО с участием новоизбранного президента Владимира Зеленского. Как выяснили журналисты «Фразы», соответствующий пост в Facebook разместила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, Юрия Луценко никто не исключал из состава СНБО, поэтому он имел полное право участвовать в заседании. Однако, по неизвестной причине, Генпрокурора не известили о проведении мероприятия.

«Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко», ‒ написала Лариса Сарган и предположила, что это может быть следствием некомпетентности членов команды Владимира Зеленского.

«Надеюсь, эта досадная ошибка неопытного секретаря будет в следующий раз исправлена», ‒ резюмировала она.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с секретарем СНБО. Им стал бывший советник Януковича.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский утвердил состав СНБО.

Тэги: заседание, Юрий Луценко, общество, Facebook, скандал, политика, СНБО, Лариса Сарган, Владимир Зеленский, новости Украины

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