Госстат обнародовал шокирующие данные о падении объема иностранных инвестиций в Украину

Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о темпе прироста иностранных инвестиций за первый квартал 2019 года. Как выяснили журналисты «Фразы», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем «закачанных» в страну денег сократился аж в 25 раз.

Как сообщается на официальном сайте Госстата, за первые три месяца нынешнего года ностранные инвесторы завели в Украину целых 45,5 млн долларов США (общий размер акционерного капитала по состоянию на 1 апреля составил 32,92 млрд долларов, а на 1 января ‒ 32,87 млрд долларов).

В свою очередь, на 1 января и 1 апреля 2018 года размер акционерного капитала составлял соответственно 31,6 и 32,75 млрд долларов США (т. е. прирост инвестиций составил 1,15 млрд долларов США).

Как писала «Фраза», в 2016 году Россия вложила в экономику Украины 38% от общей доли инвестиций.

Ранее в Госстате признали, что инфляция в Украине заметно ускорилась.