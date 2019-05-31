Зеленский продолжает активно «чистить» ряды влиятельных силовиков

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает «наводить порядок» в рядах влиятельных силовых ведомств страны. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства подписал сразу несколько указов об увольнениях в Госпогранслужбе и СБУ.

Как передает официальный сайт президента Украины, своим указом № 342/2019 Владимир Зеленский освободил от должности первого заместителя председателя СБУ Виталия Маликова. Кроме того, указом № 343/2019 он освободил того же Маликова и от исполнения обязанностей руководителя Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Кроме того, указом № 344/2019 «Зе» освободил от должности начальника главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка, а указом № 341/2019 ‒ уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины Григория Остафийчука.

В свою очередь, «полетел» с должности и главный пограничник Украины ‒ Петр Цыгикало, который лишился своего поста на основании указа президента № 345/2019. Утешением для теперь уже бывшего главы Госпогранслужбы может служить тот факт, что в соответствии с указом № 346/2019, его увольнение в запас «сопряжено» с правом ношения военной формы.

Как писала «Фраза», Зеленский задумал произвести «чистку рядов» во властной верхушке.

Ранее Владимир Зеленский отменил сразу два указа Петра Порошенко.