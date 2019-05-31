В Киев прислали нового «смотрящего» от США. Пока временного

В столицу Украины прибыла временно поверенная в делах Соединенных штатов Америки Кристина Квин, которая будет замещать уволенную Мари Йованович до назначения нового посла. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает издание «Сегодня», ссылаясь на пресс-релиз американского посольства в Украине.

Отмечается, что ранее Квин работала в посольстве США в Москве (Россия), в миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе (Бельгия), в Посольстве США в Маниле (Филиппины).

Кроме того, Кристина Квин успела отметиться на должностях исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке (Таиланд), советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне (Великобритания), директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси, а также в Совете национальной безопасности в исполнительном аппарате президента США.

Кроме того, дипломат успела поработать в Госдепартаменте США, занимаясь вопросами отношений с Европейским Союзом и двусторонних отношений со Словенией.

Как писала «Фраза», посол США выступила с хорошей новостью для Украины.

Ранее посол США предложила Украине поднять цены на газ для населения.