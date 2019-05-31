Порошенко уже через месяц может очутиться в камере Лукьяновского СИЗО

Государственное бюро расследований начало расследование возможного захвата власти экс-президентом Украины Петром Порошенко. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем telegram-канале сообщил известный юрист Андрей Портнов, обнародовав соответствующий документ.

По мнению Андрея Портнова, Петр Порошенко, действуя по предварительному сговору с организованной группой лиц, в нарушение требований закона и игнорируя прямой запрет суда, своим указом отменил условия конкурса и незаконно назначил двух членов Высшего совета правосудия.

По словам юриста, Петру Порошенко инкриминируется ст. 109 УК Украины («действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти»), которая предусматривает меру пресечения исключительно в виде ареста.

По словам Портнова, если следователи ГБР будут действовать «хотя бы в среднем темпе», то уже к началу июля экс-президент может быть помещен в следственный изолятор.

Как писала «Фраза», Савченко обвинила Порошенко в подрыве военного склада в Балаклее.

Ранее сообщалось, что Петра Порошенко хотят допросить по делу о махинациях в крупнейшей энергокомпании Украины.