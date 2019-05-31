«Ляшко учит Президента стандартам открытости, а также заставит быть эффективным для населения», – эксперт

Одной из последних тем, которая в информпространстве вызвала большой шум, стало обнародование полного текста стенограммы встречи Зеленского с руководителями фракций. Как сообщают «Комментарии», Владимир Цыбулько предполагает, что это произошло по ряду причин.

«Администрация распространила стенограмму встречи глав фракций с Зе (Зеленского — ред.). В команде бросились спасать себя за откровенный ляп с законом о выборах. Так хочется переложить на кого-то ответственность. И учитывая интеллигентную осторожность Парубия, снова Ляшко придется доказывать правду о реальных договоренностях. Здесь очевидно, что версия Олега Ляшко будет более понятной, и „просветительская“ лекция, и вопросы Зеленскому — это проявление настоящего государственного подхода, мировоззренческого лидерства. Зеленский вел себя, как дилетант, на встрече „с профессорами-наставниками и лояльной прохиндейкой, что готова подсуетиться и помочь студенту“ », - считает политолог.

Также эксперт комментирует слова Ляшко, который неоднократно вступал в диалог на данной встрече.

«Когда Ляшко говорит: — „Моя борьба за открытость и прозрачность обеспечила существование этой стенограммы и дала всем гражданам увидеть, кто есть кто“ — он прав, и доверие к его словам после публичной пикировки с Зеленским будет только расти ... Обнародование деталей встречи помогло понять определенные нюансы по поводу присутствующих, в частности, кто именно был за открытые списки », - комментирует эксперт.

В завершение Цыбулько отмечает тенденцию роста активности других политиков по поводу деятельности Президента.

«Ляшко учит Президента стандартам открытости, а заодно заставит его быть эффективным для населения. Сейчас гораздо смелее начали обращаться и представители других фракций, но чем быстрее поднимется голос реальных лидеров, тем меньше успеет ослабить страну Зе и его тренер Ко ... », - подытожил политолог.

Как напоминает издание, перед консультациями Президента с председателем ВР и председателями парламентских фракций, Олег Ляшко начал прямую трансляцию, однако охрана Президента не дала ему ее продолжить непосредственно во время самой встречи.