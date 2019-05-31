Автошкола в Харькове, в которой училась Зайцева, внезапно закрылась

Автошкола в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП на улице Сумской Елена Зайцева, прекратила свою деятельность. Как выяснили журналисты «Фразы», руководство автошколы не захотело исправлять нарушения.

«Из-за общественного резонанса руководство автошколы приняло решение закрыться, а не исправлять нарушения, обнаруженные в ходе следствия», — сказал начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий, пишет УНИАН.

По его словам, после ДТП с Зайцевой, этой школе все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому ее и решили закрыть.

Как сообщала «Фраза», 18 октября 2017 года приблизительно в 20.45 на пересечении ул. Сумской и переулка Мечникова в Харькове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли 6 человек.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, виновница резонансного ДТП в участвовала в гонках по улицам города.

Вскоре в Сети появились видео смертельного ДТП в Харькове.

26 февраля 2019 года в Киевском районном суде города Харькова состоялось оглашение приговора Елене Зайцевой и Геннадию Дронову, которые совершили смертельное ДТП в 2017 году. Оба подсудимых были признаны виновными по ч.3 ст.286 УК Украины и получили по 10 лет лишения свободы.