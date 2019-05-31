Зеленский утвердил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом говорится в его указе № 340, опубликованном на сайте президента.

Согласно частям третьей и четвертой статьи 107 Конституции Украины в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины были внесены такие изменения:

1) Председателем Совета национальной безопасности и обороны Украины является Зеленский Владимир Александрович — президент Украины;

2) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины таких лиц:

Баканов Иван Геннадьевич — первый заместитель Председателя Службы безопасности Украины — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины;

Богдан Андрей Иосифович — глава Администрации президента Украины;

Данилюк Александр Александрович — секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Маркарова Оксана Сергеевна — министр финансов Украины;

Пристайко Вадим Владимирович — заместитель главы Администрации президента Украины;

Рябошапка Руслан Георгиевич — заместитель главы Администрации президента Украины;

Хомчак Руслан Борисович — начальник Генерального штаба — Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины;

3) вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины И.Райнина, А.Турчинова, В.Муженко и Ю.Стеця.

Добавим, что указ вступает в силу со дня его опубликования.

Ранее «Фраза» сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский задумал произвести «чистку рядов» во властной верхушке.