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Митрополит Иларион аргументировал, почему объединительный Собор ПЦУ имел чисто политические цели

Митрополит Иларион аргументировал, почему объединительный Собор ПЦУ имел чисто политические цели

Объединительный Собор Православной Церкви Украины, который состоялся в Киеве 15 декабря 2018 года, имел чисто политические и предвыборные цели. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион на международной конференции «Нарушение прав верующих в Украине», сообщает patriarchia.ru.

«Искусственный проект по объединению украинского Православия, частично реализованный в Киеве в декабре 2018 года под именем „Православной Церкви Украины“ (ПЦУ), имел чисто политические, предвыборные цели. Это видно по тому, с какой спешкой проводился Объединительный собор неканонических православных деноминаций Украины 15 декабря 2018 года, а также по тому, как было организовано предвыборное турне Президента Петра Порошенко по регионам Украины, прошедшее под религиозными лозунгами и при открытой поддержке руководства ПЦУ», — сказал владыка.

Митрополит Иларион напомнил, что на верующих и духовенство УПЦ оказывается давление.

«На иерархов Украинской Православной Церкви, подавляющее большинство которых отказалось присоединиться к проекту ПЦУ, было оказано сильное давление накануне и после проведения Объединительного собора. Приглашения на негосударственное мероприятие религиозного характера архиереи получали из рук крупных государственных чиновников, с требованием принять участие. Украинских архипастырей вызывали на допросы в Службу безопасности Украины (СБУ), им создавали препятствия при пересечении государственных границ, их задерживали и без какого-либо повода подвергали унизительным обыскам», — рассказал он.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата напомнил, что против УПЦ развернулась информационная кампания.

«В 2018-2019 годах была развернута агрессивная информационная кампания против Украинской Православной Церкви. Ее искусственный характер очевиден из того факта, что, по наблюдениям объективных экспертов, количество антицерковных телерепортажей, статей, разоблачительных материалов в украинских СМИ резко сократилось после второго тура президентских выборов. Остатся также надеяться, что в будущей, действительно демократической Украине окажутся невозможными и те клеветнические и разжигающие религиозную ненависть публичные высказывания, которые до недавнего времени позволяли себе в адрес Церкви видные государственные чиновники, украинские политики и депутаты Верховной Рады, как например, депутат Дмитрий Ярош, заявивший в декабре 2018 года: „Так называемая УПЦ МП — не церковь... „Охота“ на московских попов... — дело, угодное Богу и нашей Родине“.

Широкое применение языка ненависти в прежних политических реалиях Украины значительно обострило межконфессиональную обстановку. Это вызвало резкий рост насильственных действий по отношению к православным храмам и святыням. С 2014 года и по настоящее время от вандализма, поджогов и грабежей пострадали сотни храмов Украинской Православной Церкви. Только за начало 2019 года в Украине имело место около десяти подобных актов агрессии по отношению к Церкви. В подавляющем большинстве случаев эти преступления не получили должного расследования, а виновные не были установлены — о чем прямо заявляли архиереи Украинской Православной Церкви», — сказал митрополит.

Владыка Иларион сказал, чего Церковь ожидает от новой государственной власти.

«Надеемся, что новая украинская власть учтет этот негативный опыт своих предшественников и позволит православным верующим страны продолжить свою церковную жизнь согласно тем правилам, которые сложились в Православной Церкви на протяжении тысячелетий. Пока же одной из насущных для примирения украинского общества задач представляется организация добросовестного и объективного расследования правоохранительными органами и правозащитными организациями Украины многочисленных фактов дискриминации, ущемления прав верующих Украинской Православной Церкви и применения по отношению к ним открытого насилия», — подчеркнул он.

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ сравнили разногласия между Филаретом и Епифанием с «Игрой престолов».

Тэги: общество, РПЦ, новости православия, новости Украины, ПЦУ

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