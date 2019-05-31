Ученые придумали неожиданное средство от малярийных комаров

Малярийных комаров научились уничтожать с помощью специального грибка. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это ученые из университета Мэриленд в США и института IRSS в Буркина-Фасо.

Как говорится в их пресс-релизе, ученые смогли уничтожить «до 99% популяции малярийных комаров» в Буркина-Фасо на площади более шестисот квадратных метров за полтора месяца. Там развесили пропитанные грибком хлопковые ткани.

Сделано это было, как поясняется, при помощи «генетически измененного грибка». Его модифицировали с помощью яда австралийских пауков. Грибок убивает комаров до того, как те успевают произвести потомство.

Исследователи говорят, что их грибок не вредит пчелам и другим насекомым.

Как писала «Фраза», ученые будут бороться с «больными» насекомыми с помощью комаров-мутантов.