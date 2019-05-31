Уже в 21-м американском штате отменили смертную казнь

Штат Нью-Гэмпшир отменил смертную казнь. Как выяснили журналисты «Фразы», такое решение принял местный Сенат.

Нью-Гэмпшир стал 21-м американским штатом, который отказался казнить людей.

В пресс-релизе сообщается, что для этого Сенат преодолел вето губернатора Криса Сунуна: за данное решение проголосовали шестнадцать сенаторов, а против – всего восемь.

Сегодня в штате лишь один заключенный ожидает смертной казни: это застреливший в 2006 году полицейского Майкл Аддисон. Впрочем, его отмена смертной казни по закону не касается.

В последний же раз в штате казнили еще в 1939 году.

Ранее «Фраза» писала, в каких странах все еще массово казнят людей: составлен страшный список.