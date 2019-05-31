Для «Динамо» появился отличный кандидат на пост главного тренера

Руководство луганского футбольного клуба «Заря» официально подтвердило, что главный тренер команды Юрий Вернидуб покинул свой пост. Как передает корреспондент «Фразы», такое решение было принято сегодня, 31 мая, утром после разговора Вернидуба с президентом клуба Евгением Геллером.

Относительно своего будущего, то пока что Юрий Вернидуб ничего сказать не может. Учитывая тот факт, что сегодня заканчивается контракт у тренера киевского «Динамо» Александра Хацкевича, вполне можно предположить, что именно в Киеве Вернидуб продолжит свою тренерскую карьеру.

Впрочем, сам специалист попросил журналистов не спешить с такими выводами и сказал перезвонить через пару дней.

По некоторым данным, главным претендентом на место Вернидуба считается бывший наставник донецкого «Олимпика» Роман Санжар.

Вернидуб пришел в «Зарю» в ноябре 2011 года в качестве исполняющего обязанности главного тренера. А уже со второго мая 2012 года он избавился от приставки и.о.

Под руководством Вернидуба «Заря» играла вполне успешно, неоднократно участвовала в групповом этапе Лиги Европы, завоевывала медали в чемпионате Украины, играла в финале кубка Украины. В нынешнем году «Заря» заняла лишь пятое место в УПЛ, набрав 43 очка в 32-х матчах.

Как сообщала «Фраза», Александр Хацкевич возглавил киевское «Динамо» в июне 2017 года. Однако видимых успехов с командой не добился. Неоднократно он подвергался критике со стороны болельщиков и специалистов.