Джоан Роулинг напишет продолжение истории о Гарри Поттере

Известная британская писательница Джоан Роулинг напишет продолжение истории о юном маге Гарри Поттере. Как выяснили журналисты «Фразы», ожидаются еще четыре небольшие новеллы.

Как пишет издание Mirror, новые истории «будут посвящены урокам, изучаемым в школе волшебников».

Ожидается, что части текстов бесплатно появятся на официальном сайте серии.

Уже летом выйдут рассказы «Путешествие в чары и защиту от темных искусств» и «Введение в зельеварение и гербологию». Вскоре должны появиться новеллы «Путешествие в гадание и астрономию» и «Введение в уход за фантастическими животными» пока неизвестны.

Официальная серия о Гарри Поттере включает восемь романов, которые вышли в 1997-2016 годах.

Как писала «Фраза», названа десятка самых высокооплачиваемых писателей 2018 года.