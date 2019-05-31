Акционеры не сумели уволить Марка Цукерберга из Facebook

Основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга не сумели уволить акционеры компании. Как выяснили журналисты «Фразы», в пятницу, 31 мая, состоялось собрание.

Как передает пресс-служба Facebook, по его итогам Марк Цукерберг сохранил свой пост председателя совета директоров.

В сообщении говорится: «На основании предварительных подсчетов голосов инспектором выборов каждое из предложений с пятого по двенадцатое было отвергнуто большинством поданных голосов».

При этом были утверждены требуемые компенсации для топ-менеджеров, благодаря чему на охрану Марка Цукерберга и его семьи выделили порядка двадцати миллионов долларов.

Как писала «Фраза», с предложением отстранить Марка Цукерберга от руководства Facebook выпустили владеющие акциями компании публичные фонды. Отставку поддержали казначеи из штатов Иллинойс, Род-Айленд и Пенсильвания, а также ревизор Нью-Йорка.