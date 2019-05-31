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В Киеве мужчина изнасиловал 6-летнего пасынка

В Киеве мужчина изнасиловал 6-летнего пасынка

Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, который совершал развратные действия по отношению к маленькому сыну своей сожительницы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, в полицию обратилась 46-летняя киевлянка, которая сообщила, что ее бывший 30-летний сожитель сексуально домогался к ее 6-летнему сыну.

Аброськин добавил, что злоумышленник задержан и сейчас дает признательные показания.

Как писала «Фраза», жители села под Киевом сдали в полицию алкоголика, совращавшего малолетних девочек.

Ранее под Киевом был задержан педофил, который пытался изнасиловать девочку на глазах у ее брата.

В феврале 2019 года в одном из украинских сел подросток изнасиловал шестиклассника.

Тэги: Киев, изнасилование, общество, происшествие, новости Украины

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