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Украинская «молодежка» уверенно выиграла свою группу на Чемпионате мира

Украинская «молодежка» уверенно выиграла свою группу на Чемпионате мира

Сегодня, 30 мая, молодежная сборная Украины по футболу U-20 провела свой второй поединок на Чемпионате мира, который в эти дни проходит в Польше. Как передает корреспондент «Фразы», соперниками нашей команды была сборная Нигерии.

Первую половину матча активнее начали украинцы, но отличиться сумели лишь на 31-й минуте. Кащук на правом фланге красиво накрутил соперника и навесил в чужую штрафную, где Сикан мастерски исполнил удар головой. После этого подопечные Петракова немного отдали сопернику инициативу и перед самым свистком на перерыв были близки к тому, чтобы пропустить. Сафронов недозволенным приемом остановил в своей штрафной Тиани и рефери незамедлительно указал на «точку». Приговор вызвался бить все тот же Тиани, но Лунина он переиграть не сумел.

Во второй половине встречи нигерийцы прочно завладели инициативой и на 50-й минуте снова заработали право на одиннадцатиметровый. Тиани снова вызвался исполнять приговор, и на этот раз был точен.

Лишь после этого украинцы немного успокоили игру и в итоге матч так и завершился – ничья 1:1. В параллельном поединке сборная США обыграла Катар со счетом 1:0.

Таким образом, итоговая турнирная таблица в нашей группе выглядит так:

1. Украина – 3 игры / 7 очков;

2. США – 3 / 6;

3. Нигерия – 3 / 4;

4. Катар – 3 / 0.

Ранее «Фраза» сообщала, что в первой встрече украинцы обыграли сборную США со счетом 2:1.

Во втором матче наши ребята обыграли Катар со счетом 1:0.

Тэги: футбол, сборная Украины, Чемпионат мира, спорт, сборная Украины по футболу

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