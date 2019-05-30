На дне Северного моря найдены следы древней цивилизации

Специалисты из британского Университета Бредфорда «наткнулись» на дне Северного моря на следы целой страны, которая ранее располагалась выше поверхности Мирового океана. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом пишет журнал «Популярная механика», ссылаясь на научный портал Live Science.

Сообщается, что сенсационное открытие было сделано во время 11-дневной экспедиции на судне RV Belgic. Ученые взяли пробы отложений на дне моря и установили, что образцы принадлежат окаменелым остаткам доисторического леса возрастом около 10 тысяч лет.

По мнению исследователей, данная «лесополоса» является частью т. н. Доггерленда ‒ района, расположенного между восточными берегами Британии и материком. Когда-то там росли леса, паслись стада и жили люди. Затем ледники начали таять, а уровень моря ‒ повышаться.

Анализ некоторых образцов показал, что под морским дном находится слой торфа. Это говорит о том, что раньше здесь была болотистая низменность. Считается, что она подходила для обитания тогдашних людей. В свою очередь, часть затопленных земель полностью покрыта более современными отложениями крупнейших рек, таких как Рейн.

Как писала «Фраза», в Великобритании благодаря урагану нашли доисторический лес.

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