Впервые в истории сборная Украины по верховой стрельбе из лука приняли участие в международных соревнованиях

28 мая 2019 в 12:00 в Украинском национальном информационном агентстве Укринформ состоялась пресс-конференция на тему «Презентация национальной сборной Украины по верховой стрельбе из лука и судьба сборной в III Международном турнире по верховой стрельбе из лука ALTYN ZHEBE в Казахстане». Как выяснили журналисты «Фразы», организатором пресс-конференции выступил Общественная организация «Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука».

В пресс-конференции приняли участие: Владимир Янченко (Президент Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука, член Национальной сборной Украины по верховой стрельбе из лука, князь Княжества Киевская Русь), Виталий Гудым (член Национальной сборной Украины по верховой стрельбе из лука), Александр Андриенко (Член президиума Всеукраинской федерации верховой стрельбе из лука по историческим вопросам).

Турнир по верховой стрельбе из лука ALTYN ZHEBE будет проходить с 31 мая по 2 июня 2019 в столице Казахстана Нур-Султане (ранее — Астана).

Участие в соревнованиях в Казахстане национальная сборная команда Украины примет по приглашению Министерства молодежи и спорта Украины, и это будет ее первым участием в данных соревнованиях. Турнир пройдет в рамках этнокультурного праздника Nur-Sultan Ethno Fest и станет его ключевым событием. Организаторами мероприятия выступают акимат (мэрия) города Нур-Султан совместно с Ассоциацией этноспорта Казахстана.

Открыл пресс-конференцию Президент Всеукраинской федерации верховой стрельбе из лука (далее — Федерация) Владимир Янченко. Он поприветствовал всех присутствующих и объявил: «Дорогие гости! Хочу поблагодарить всех присутствующих, и хочу поделиться с вами новостью: Национальная сборная Украины по верховой стрельбе из лука приглашена принять участие в Международном турнире по верховой стрельбе из лука ALTYN ZHEBE в Казахстане. В Турнире примут участие Сборные из 12 стран, по 2 участника от каждой страны. Соревнования пройдут в специально подготовленном месте в столице Казахстана Нур-Султане (ранее — Астана) в течение 3 дней с 31 мая по 2 июня этого года.

Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука существует уже несколько лет. Наша команда длительное время посвятила тренировкам. Мы считаем, что у нее достаточная подготовка, чтобы выступить на соревнованиях наилучшим образом. Наша задача — принести победу нашему государству.

Обязательными условиями для участников соревнований являются выступление в исторических костюмах, использование исторического лука, наличие государственного флага и звучание гимна страны. Поэтому на III Международном турнире по верховой стрельбе из лука в Казахстане будет развеваться Государственный флаг и будет звучать гимн Украины.»

Янченко добавил, что Сборная Украины впервые примет участие в международных соревнованиях в Казахстане, которые собирают сильнейших спортсменов. «Я — капитан украинской сборной. Второй член нашей команды — Виталий Гудим».

Отдельно Янченко поблагодарил организаторов Международного турнира по верховой стрельбе из лука «ALTYN ZHEBE» за приглашение и добавил: «Для нас большая честь принимать участие в этих международных соревнованиях. И мы сделаем все, чтобы выступить достойно и привезти в Украину чемпионское „золото“. Поэтому призываю всех украинских болельщиков поддержать свою сборную.»

В конце выступления Янченко напомнил, что в Украине международные турниры по верховой стрельбе из лука пройдут 22-23 июня и 2-3 ноября 2019 г. в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). «Традиционно, в них примут участие представители других государств. Этот вид спорта, верховая стрельба из лука, является традиционным для Украины и уходит корнями в глубокую древность.»

Далее слово взял член Национальной сборной Украины по верховой стрельбе из лука Виталий Гудим. Он отметил: «Мы едем на соревнования. И мы собираемся победить! Верховая стрельба из лука является украинским национальным видом спорта, имеет многовековые традиции. Этот спорт сочетает в себе верховую езду, общение с лошадьми и тренировку меткости. Мы должны развивать этот вид спорта, который к тому же хорошо влияет на здоровье.» Он пригласил всех также испытать свои умения на тренировках, присоединяться к Федерации верховой стрельбы из лука и " ... возможно, и вы когда-нибудь примете участие в таких соревнованиях и станете чемпионами«.

Следующим слово взял член президиума Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука по историческим вопросам Александр Андриенко.

Он поприветствовал собравшихся и отметил: «У нас есть уникальная тенденция развития, объединяющая спорт и историзм... Ученые считают, что верховая стрельба из лука является одним из древнейших ратных искусств, а лук, по данным исторических исследований, является древнейшей оружием. Это боевое искусство несет в себе силу духа, волю, патриотизм. А также развитие внутренних тенденций и качеств, которые делают человека активным в жизни. Этот молодой и, в то же время, древний вид спорта может презентовать Украину в мире. Это боевое искусство сочетает в себе спорт и историю нашего государства. Данный вид спорта регулируется жесткими правилами, которые годами нарабатывались в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь при проведении турниров по верховой стрельбе из лука. Эти правила сведены в Свод Древнекиевских правил, по которым проходят соревнования в Украине. На них приезжают спортсмены из Польши, Турции, Беларуси, Кореи, Китая. И это далеко не полный перечень стран-участниц соревнований.»

Андриенко отметил, что такой взаимный обмен спортивного, культурного, исторического наследия, делает турниры по верховой стрельбе из лука тем моментом, на который должно обратить внимание наше государство, поддерживая наши украинские, казацкие традиции, спортивные достижения, национальную гордость и мотивы — все то, что делает Украину по-настоящему, европейской страной..."

Янченко отметил, что соревнования будут проходить по специальной методологии в трех номинациях: стрельба в Азиатском, Турецком и Казахском стилях. Эти номинации отличаются размерами мишеней, расстоянием и временем, за которое спортсмен должен преодолеть дистанцию и поразить цель. Кроме того, есть много условий и техник, должны выполнять спортсмены во время соревнований. «... Это очень сложная задача ... Но, как уже говорил Александр Андриенко, мы имеем полное право считать себя потомками основателей конно-лучной стрельбы. Всем известны скифы, которые, без сомнения, являются нашими далекими предками. Потом — половцы, хазары, печенеги. И конечно, древние киевляне, русичи, обитавшие на нашей территории, и от которых мы начинаем отсчет нашей истории. Поэтому, мы хорошо подготовились. И нам не составит труда сражаться по азиатским, турецким, казахским правилам. Ведь представители других стран на турнирах по верховой стрельбе из лука в Украине, которые проводились по Древнекиевским правилам, еще никогда не становились победителями. Поэтому мы готовы к соревнованиям. Так приложим все усилия, чтобы привезти в Украину «золото», или как минимум «серебро».

Следующий вопрос был задан Янченко о требованиях к оружию участников турнира и к костюмах, в которых будут выступать украинские спортсмены. В своем ответе г-н Янченко отметил, что «...Украинская сборная будет выступать в костюмах Киевской Руси. Также правила соревнований предусматривают обязательное использование исторических луков и деревянных стрел. Разрешается использовать свое седло и уздечку. Лошадей нам предоставят на выбор. Поэтому, на Турнире все будет происходить как в древности.» Но В. Янченко отметил, что «...это прежде всего спорт, где побеждает сильнейший. От спортсмена зависит, сможет ли он выбрать лошадь, обуздать его и не нарушить все правила и регламенты... ». Он добавил, что это будет очень яркое зрелище. Турнир будет представлять собой парад исторической моды. Там будут турецкие янычары, монголы, китайцы, представители Средневековой Европы: поляки и мы, что представлять Киевскую Русь, потомком которой является Украина.

На вопрос к Виталию Гудыму об ограничениях и требованиях в этом виде спорта, он ответил: «Возрастных ограничений нет ... Самое главное — это научиться управлять лошадью, а потом уже учиться меткой стрельбе из лука. Аллюры должны быть на высоких скоростях, например, галоп. По правилам соревнований, если лошадь снижает скорость, стрельба не засчитывается.»

Янченко добавил, что в международных турнирах и чемпионатах имеют право принимать участие спортсмены начиная с 18 лет. Он добавил, что в этих соревнованиях участвуют как мужчины, так и женщины.

Андриенко отметил, что верховая стрельба из лука является одним из немногих боевых искусств, объединяющее в себе два вида спорта: конный спорт и лучный спорт. Также он отметил, что в этом виде спорта нет разделения на мужские и женские категории. Здесь царит полное гендерное равноправие. Уникальность этого вида спорта еще и в том, что он сочетает исторические традиции с самыми современными тенденциями. Поэтому этот спорт сейчас очень популярен за рубежом. В завершение А. Андриенко заверил, что «Мы сделаем все, чтобы наша сборная достойно выступила на Международном турнире. Это будет лучшим пиаром и для Древнего Киева, и для Украины ».

Янченко добавил, что «... наши усилия, достижения и результаты были оценены ... Сборную Украины пригласили к участию в соревнованиях ... Гимн Украины услышат и флаг Украины поднимут на соревнованиях в Казахстане... Мы хотим, чтобы Украина была представлена на соревнованиях мирового уровня из всех видов спорта ... »

Завершил пресс-конференцию Янченко словами: «Посетив ведущие европейские музеи в Берлине, Лондоне, Париже... можно увидеть карты Средневековой Европы, на которых указаны величайшие города того времени: Константинополь и Киев. Поэтому мы должны напоминать об этом всему миру. И именно это мы делаем.»

Следить за новостями в этом виде спорта можно на странице Всеукраинской федерации верховой стрельбы из лука в Facebook:

Кроме того информацию о проведении Международных турниров по верховой стрельбе из лука в Украине можно получить на сайте «Парка Киевская Русь», на территории которого проходят эти сороевнования.