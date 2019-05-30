Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, ‒ Голобуцкий

Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, ‒ Голобуцкий

Для того, чтобы заблокировать внедрение нового рынка электрической энергии, его назвали угрозой государственной безопасности и пытаются его заблокировать, используя рычаги СНБО. Как передает «Украинские новости», об этом пишет блоггер Алексей Голобуцкий.

Автор сообщает, что новый первый заместитель главы СБУ Иван Баканов направил официальное письмо руководителям парламента и правительства, в котором написал об угрозе госбезопасности в результате своевременного введения новой модели рынка электроэнергии с 1 июля.

«Вот оно как получается — европейская модель рынка (которую внедряют в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС) является угрозой государственной безопасности. По крайней мере, так утверждает временно исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины Иван Баканов, который перед назначением работал в Студии» Квартал-95″. О его уровне экспертности в энергетике выводы делайте сами. Как и по уровню ангажированности, ведь у нового рынка электроэнергии является один публичный оппонент и называется он Игорь Валерьевич Коломойский«, — отмечает автор.

Он обращает внимание, что лоббисты отсрочки старта рынка решили задействовать механизм СНБО после того, как не удалось его затормозить другим путем — через парламент. На этой неделе Верховная Рада отказалась рассматривать законопроект, предусматривающий перенос запуска рынка электроэнергии на 3 месяца.

«Поэтому следующим шагом лоббистов Коломойского будет инициирование заседания СНБО на тему переноса рынка электроэнергии. Председателем СНБО по закону является президент, поэтому решение может быть таким, как им надо. Например, введение в энергетике чрезвычайной ситуации. Тем более, что новый секретарь СНБО Александр Данилюк уже заявил, что среди его приоритетов — финансы и энергетика. По странному стечению обстоятельств именно такие приоритеты и у Игоря Коломойского, которому нужен „Приватбанк“ и не нужен рынок электроэнергии (я об этом позавчера писал)», — прогнозирует автор.

Введение чрезвычайного положения в энергетике из СНБО предоставит власти возможность временно перевести управление энергетикой в ​​ручной режим на несколько месяцев. Автор не исключает, что вопрос отсрочки рынке электроэнергии может быть вынесен уже на завтрашнее заседание СНБО, которое президент созвал для обсуждения ситуации в угольной отрасли после вчерашней трагедии на шахте «Лесная» на Львовщине.

Напомним, новый рынок электроэнергии должен быть внедрен 1 июля 2019, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Представитель президента в Кабинете Министров Андрей Герус заявил, что запуск рынка нужно отложить. Ближний к президенту олигарх Игорь Коломойский также выступил за его отсрочку на неопределенное время.

Недавно в интервью Украинской правде олигарх Игорь Коломойский заявил, что запуск рынка необходимо отменять.

Тэги:

Комментарии

Статьи

30.05.19 09:08

5%-я «отмазка» для нуворишей, 100%-й «головняк» для рядовых украинцев

Автор: Александр Карпец

Интервью

28.03.19 21:23

Ярослав Гадзало: Прогнозируемый валовой сбор картофеля и овощей в 2019 году может уменьшиться почти на 12%

Автор: Виктор Даль

Колонка автора
28.05.19 07:21

Молодежный чемпионат мира: сборная Украины – уже в плей-офф!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Жулика-нардепа Александра Кодолу вывели на чистую воду: подробности
30.05.19 16:03

Жулика-нардепа Александра Кодолу вывели на чистую воду: подробности

Автор: ForUm

Выбор редакции
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Порошенко могут привлечь к ответственности за приказ начать наступление на Донбассе
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
Стартовал скандальный апокалиптический проект «Голубой луч»? США готовы признать реальность НЛО
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
ТОП 8 сериалов про тайные общества. Видео на канале «Фразы»
Усик может стать новым президентом Украины?
Усик может стать новым президентом Украины?
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
Каталог загадочных объектов, найденных на Марсе. Видео на канале «Фразы»
fraza.ua

Главная новость дня

Украинская «молодежка» уверенно выиграла свою группу на Чемпионате мира

Украинская «молодежка» уверенно выиграла свою группу на Чемпионате мира
30.05.19 23:26
90
Последние новости
30.05.19 23:26

Украинская «молодежка» уверенно выиграла свою группу на Чемпионате мира
30.05.19 21:28

На дне Северного моря найдены следы древней цивилизации
30.05.19 20:48

«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского
30.05.19 20:33

Путин объяснил, кому суждено стать властелином мира
30.05.19 20:23

Впервые в истории сборная Украины по верховой стрельбе из лука приняли участие в международных соревнованиях
30.05.19 20:20

Коломойский через СНБО собирается похоронить рынок электроэнергии, ‒ Голобуцкий
30.05.19 20:13

Зеленский задумал произвести «чистку рядов» во властной верхушке
Фото и Видео
«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского
«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского
«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского
«Зеколомойский». В соцсетях «разгоняют» обидную карикатуру на Зеленского
Епископ УПЦ: Верующих делают изгоями, хоть они - граждане и патриоты Украины
Епископ УПЦ: Верующих делают изгоями, хоть они - граждане и патриоты Украины
В Бердянске неадекват на спортплощадке приставал к детям и бросал в них камни
В Бердянске неадекват на спортплощадке приставал к детям и бросал в них камни
В центре Киева девочки-подростки устроили массовую драку
В центре Киева девочки-подростки устроили массовую драку
Появилось видео столкновения катеров в Будапеште
Появилось видео столкновения катеров в Будапеште
Стали известны подробности крушения военного вертолета в Ровенской области
Стали известны подробности крушения военного вертолета в Ровенской области
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
На берег Азовского моря выбросило непонятное «чудовище»
Неизвестный поджег себя напротив Белого дома
Неизвестный поджег себя напротив Белого дома
Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле»
Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле»
Из киевского детсада похитили ребенка
Из киевского детсада похитили ребенка
fraza.ua
Новости блогосферы
30.05.19 20:31

Порошенко сообщили страшную правду: он будет взят под стражу
27.05.19 23:11

Зеленский, в отличие от Порошенко - не человек войны
24.05.19 16:39

Порошенко угрожает возглавить Майдан. Напомните ему, как 5 лет визжал, что любые протесты на руку России
22.05.19 18:45

Пока в зоне АТО гибли украинские ребята, Порошенко переоформлял свою панамскую компанию

Опрос

Что будет с Порошенко после выборов?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.