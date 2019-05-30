Путин объяснил, кому суждено стать властелином мира

В четверг, 30 мая, президент РФ Владимир Путин поделился своими соображениями по поводу важности развития искусственного интеллекта. Как выяснили журналисты «Фразы», глава государства «толкнул» речь, выступая на совещании о развитии технологий в области ИИ.

Как передает ТАСС, Владимир Путин выразил уверенность, что это направление явлется ключевым в технологическом развитии, поскольку оно «будет определять будущее всего мира».

По словам президента, механизмы ИИ способны в режиме реального времени обеспечивать быстрое принятие оптимальных решений на основе анализа гигантских объемов информации, что дает колоссальные преимущества в качестве и результативности.

«Если кто-то сможет обеспечить монополию в сфере искусственного интеллекта, то последствия нам всем понятны ‒ тот станет властелином мира», ‒ отметил Владмир Путин и поставил задачу значительно увеличить финансирование научных исследований в этой области.

Среди задач, которые предстоит решить в ближайшее время, глава государства в первую очередь назвал «создание принципиально новых фундаментальных заделов, математических методов, принципов работы искусственного интеллекта, в том числе ‒ по аналогии с человеческим мозгом».

«Россия должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач с участием ученых со всего мира, эта работа может идти и в рамках международных математических центров», ‒ резюмировал Владимир Путин.

Как писала «Фраза», Путин тонко потроллил Зеленского по поводу раздачи украинских паспортов.

Ранее близкого родственника Путина уличили в «отмывании» сотен миллиардов долларов.