Зеленский задумал произвести «чистку рядов» во властной верхушке

В четверг, 30 мая, президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение в парламент представления на снятие с должностей сразу двух министров и руководителя СБУ. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает официальный сайт главы государства.

В частности, новоизбранный президент намерен избавиться от главы внешнеполитического ведомства Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В представлениях отмечается, что Владимир Зеленский действует в строгом соответствии с положениями Конституции, законов Украины и настаивает на скорейшем рассмотрении парламентариями этих вопросов.

Сообщается, что помимо вышеуказанных «кадров», глава государства в ближайшее время намерен освободить от должности и Генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с начальником собственной охраны. Им стал телохранитель Коломойского.

Ранее сообщалось, что Зеленский частично изменил резонансный указ Порошенко.