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Продолжаются вмешательства в дела Церкви в Ровенской области, – СМИ

Продолжаются вмешательства в дела Церкви в Ровенской области, – СМИ

29 мая 2019 Государственное бюро расследований в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного привлечения к уголовной ответственности настоятеля Свято- Вознесенского храма УПЦ в г.Острог Ривненской области, допросило целый ряд священников — настоятелей храмов УПЦ, которые своими показаниями фактически подтвердили заказной характер «дела», открытого СБУ против Земляного.

Также ведущие ученые — религиеведы Украины опровергли версию СБУ о том, что изъятые в рамках сфабрикованного против настоятеля Свято- Вознесенского храма Украинской Православной Церкви Земляного . религиозные брошюры и буклеты искажают исторические факты, православные канонические правила и библейские сюжеты , чем умышленно оскорбляют религиозные чувства сторонников Киевского Патриархата и его главы Патриарха Филарета.

Однако, несмотря на это представители Ривненского СБУ продолжают оказывать давление на свидетелей по «делу» Земляного. Так, 29.05.2019 в дом к бывшей сотруднице одной из общественных организаций, оказывающих правовую помощь верующим УПЦ, для проведения допроса прибыл лично начальник следственного подразделения СБУ Ривненской области. По итогам допроса на имя прокурора области подана жалоба на незаконные действия сотрудника СБУ.

Защита настоятеля Свято- Вознесенского храма УПЦ . , которая инициировала открытие уголовного производства против следователя СБУ вручившего уведомление о подозрении при полном отсутствии доказательств причастности к чему-либо противозаконному, направила в ДБР еще одно заявление. На этот раз фигурантом заявления о совершении преступления является еще один следователь СБУ, который внес заведомо ложные сведения в ходатайство о продлении сроков досудебного расследования. А против прокурора, который поверил недобросовестному следователю на слово и не проверил доводы ходатайства на соответствие их действительности, инициирована подача жалобы в КДК прокуроров.

Справка по делу о. Виктора Земляного. По информации ООО «Правовая корпорация «Татаров, Фаринник, Головко», с 2014 года Управлением Службы безопасности Украины в Ровенской области начало осуществляться давление на настоятеля Острожского Свято-Вознесенского храма Украинской Православной Церкви отца Виктора Земляного из-за его принципиальной позиции и активной религиозной деятельности. За два года представителям УСБУ так и не удалось добыть никаких доказательств виновности отца Виктора Земляного Однако, с начала 2019 года, а именно с момента получения «Томоса», следователи УСБУ в Ровенской области уведомили отца Виктора Земляного о подозрении в совершении преступлений по розжигу религиозной ненависти и в распространении литературы, которая пропагандирует религиозную нетерпимость. Хоть эти преступления не подследственны органам СБУ и должны расследоваться силами Национальной полиции, наличие уже зарегистрированного в 2017 году уголовного производства относительно подрывной деятельности против Украины дало СБУ формальный повод не передавать дело в отношении отца Виктора Земляного в полицию, а самостоятельно оказывать на него. В настоящее время отец Виктор добился начала расследования в отношении следователя СБУ, который вручил ему подозрения, не имея необходимых доказательств совершения Земляным какого-либо преступления.

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