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Главные новости за 30 мая 2019 года

Главные новости за 30 мая 2019 года

В Ровенской области разбился военный вертолет: есть погибшие. Поздно вечером среды, 29 мая, возле села Сестрятин Ровенской области произошла трагедия. Тут разбился вертолет Ми-8 авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр военных в «Фейсбуке». Отмечается, что вертолет осуществлял учебно-тренировочный полет.

Стали известны подробности крушения военного вертолета Ми-8 возле села Сестрятин в Ровенской области. Названы имена погибших. Как сообщает пресс-центр Государственного бюро расследований, сейчас продолжается следствие по факту крушения вертолета Ми-8 Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Депутаты провалили отставку Гройсмана. Сегодня, 30 мая, народные депутаты Украины рассмотрели постановление № 10341 об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и его Кабинета министров. По итогам голосования премьер так и не был отправлен в отставку. За это решение проголосовали всего 97 народных избранников. Таким образом, Кабмин продолжает полноценно работать.

Из киевского детсада похитили ребенка. В среду, 29 мая, в Киеве из детского садика № 385, который расположен на улице Сормовская, 5, украли ребенка. Об этом сообщает паблик dtp.kiev.ua в Facebook. Произошло все в 9:40 утра. По словам мамы мальчика, похитителем оказался ее бывший муж. При этом он нанес телесные повреждения воспитателю.

Главой Управления госохраны назначен военный, который жал руку «Мотороле». Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности начальника Управления государственной охраны Валерия Гелетея. На этот пост назначен подполковник ВСУ Алексей Оцерклевич. Указы опубликованы на сайте президента. Оцерклевич — подполковник ВСУ, участник АТО. Занимал должность заместителя командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт.

В Будапеште утонул катер с корейскими туристами. В Будапеште произошло смертельное ЧП. В венгерской столице во время экскурсии по Дунаю затонул катер с людьми. Полиция сообщает, что на борту находились два члена экипажа и тридцать три туриста из Южной Кореи. Уже подтверждена гибель семи людей.

Неизвестный поджег себя напротив Белого дома. В среду, 29 мая, в Вашингтоне произошло серьезное ЧП. Неизвестный мужчина поджег себя в Президентском парке напротив Белого дома. Сотрудники полиции и спецслужб вовремя подоспели и потушили мужчину, оказав ему после этого первую помощь. После этого его госпитализировали в больницу.

Джулиан Ассанж угодил в тюремный лазарет. Мы его теряем? Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж попал в тюремную больницу. Его госпитализировали в узнице Белмарш. В WikiLeaks сообщают, что Джулиан Ассанж «имеет проблемы со здоровьем». Отмечается, что его здоровье «значительно ухудшилось после семи лет, которые он провел в посольстве Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека».

Тэги: Киев, крушение, катастрофа, общество, авария, депутаты, мир, политика, Ровно, Будапешт, Управление государственной охраны, Владимир Гройсман, Моторола, новости Украины

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