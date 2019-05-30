В РПЦ сравнили разногласия между Филаретом и Епифанием с «Игрой престолов»

Разногласия между Филаретом и Епифанием, которые в последнее время вылились в публичную плоскость, стали похожими на содержание серии «Игры престолов». Как выяснили журналисты «Фразы», такое мнение выразил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда на своем канале «Телеграм».

«Епифаний отобрал у Филарета один из крупных киевских приходов и отменил все распоряжения УПЦ КП, выданные после 30 января. Учитывая то, что часть епархий УПЦ КП до сих пор не перерегистрировалась в ПЦУ, этот шаг Епифания выглядит импульсивным и крайне необдуманным.

Филарет, разумеется, негодует и требует объяснить, почему Епифаний сделал это без его согласия, ведь по документам „почетный патриарх“ — правящий архиерей Киевской епархии», — написал он.

Владимир Легойда отметил, что в социальных сетях по данному поводу разгорелась полемика.

«Риторика „бойцов“ с обеих сторон в Facebook еще более резкая. Один из „митрополитов“ гвардии Денисенко намекает на каноническую безграмотность Епифания. Ярый пропагандист-„священник“ ПЦУ, прославившийся пожеланием адских мук сторонникам Зеленского, утверждает, что Филарета покинула благодать Святого Духа», — отметил Владимир Легойда.

Он также напомнил, что в Минкультуры предлагали созвать Синод ПЦУ.

«На фоне всего этого один из чиновников украинского министерства культуры призывает созвать внеочередной синод ПЦУ, чтобы усмирить Филарета. В ответ на это УПЦ КП публикует официальное заявление, в котором называет призыв чиновника „вмешательством государства в дела Церкви“ (sic!). Может быть по поводу вмешательства Порошенко в церковные дела тоже было какое-то заявление УПЦ КП, но мы его не заметили?», — спрашивает глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

По его мнению, происходящее «больше похоже на краткое содержание серии „Игры Престолов“, не правда ли? Фанаты сериала говорят, что конец у него получился ну очень бездарным. Кажется, с этой историей будет так же».

Ранее «Фраза» сообщала, что Управделами УПЦ рассказал, чем украинский церковный вопрос похож на события 27-летней давности.