В Житомире отправили за решетку извергов, которые сожгли свою дочь

В Житомире суд отправил под стражу на 60 суток мужа и жену, подозреваемых в убийстве 5-летней дочки, тело которой они сожгли. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, Королёвский районный суд отправил 41-летнюю женщину и ее 50-летнего супруга за решетку без права выйти под залог.

Ранее «Фраза» сообщала, что в одном из сел Житомирской области родители убили свою пятилетнюю дочь, которую лишь год назад отобрали у приемных родителей, а ее тело сожгли в печи.