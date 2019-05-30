Депутаты провалили отставку Гройсмана

Сегодня, 30 мая, народные депутаты Украины рассмотрели постановление № 10341 об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и его Кабинета министров. Как выяснили журналисты «Фразы», по итогам голосования премьер так и не был отправлен в отставку.

За это решение проголосовали всего 97 народных избранников. Таким образом, Кабмин продолжает полноценно работать, сообщает «Страна».

Перед голосованием во фракции БПП приняли решение не поддерживать отставку премьера. Против отставки выступала также фракция «Народный фронт».

Ранее «Фраза» сообщала, что Зеленский записал видеообращение по поводу роспуска Верховной Рады.

В конце апреля в команде победителя президентских выборов рассказали о встрече Владимира Зеленского с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.