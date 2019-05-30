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Кто пройдет в следующий парламент, - экспертное мнение

Кто пройдет в следующий парламент, - экспертное мнение

Политолог Петр Охотин высказал свое мнение относительно возможного распределения сил в новом парламенте. Как сообщает FromUA, эксперт обращает внимание на возможности тех, кто потенциально войдет в будущую Верховную Раду.

«Думаю, что Зеленскому удастся взять 35% и кое-как добить мажоритаркой. Вакарчуку прогнозирую до 7% за счет Зе и По. На большее нет времени, — анализирует ситуацию политолог. — Время играет против Порошенко и Зеленского. Первого будет подвешивать партия Гройсмана и Славко. Второго — политики с большей социальной составляющей в программе, или же с более эпатажными действиями».

Также, по мнению Охотина, следующие политические силы также преодолеют проходной барьер.

«Оппозиционный блок — За жизнь», думаю, наберет где-то 10%. Благодарим Вилкула и Мураева (искренне) за раскол в рядах юго-востока! «Европейской солидарности» дал бы 10%. Юлии Тимошенко — где-то 9%. Прирост — за счет тех, кому не нравятся либералы в команде Зеленского. Тех, кто ожидает от государства защиты. Также имеют шансы Ляшко и Смешко. Олег Ляшко получил новую мишень в лице Зеленского — и будет бить по нему, из-за чего возможности Радикальной партии около 5,5%. Столько же у Игоря Смешко", — подытожил эксперт в интервью журналистам.

Как напоминает издание, выборы в Верховную Раду Украины должны состояться 21 июля.

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