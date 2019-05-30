Ученые поведали о смертельном вреде энергетиков

Ученые доказали смертельную опасность энергетиков. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это исследователи из Тихоокеанского университета в Калифорнии.

Специалисты из США говорят, что регулярное употребление по литру таких напитков в короткий срок может загнать человека в могилу, нарушив сердечный ритм, пишет издание MedicalXpress.

Во время эксперимента более трех десятков добровольцев 18-40 лет выпили по литру энергетика с кофеином (его доза была до 320 миллиграммов) или же плацебо.

Напиток выпивался за час, после чего у людей сняли показания ЭКГ, а также измерили артериальное давление.

Ученые выяснили, что у испытуемых, которые выпивали свою дозу энергетиков, «интервал QT (показатель деятельности сердца) был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у тех, кто их не пил».

Поясняется, что QT указывает время, необходимое желудочкам сердца, чтобы подготовиться к повторному сокращению. Дело в том, говорится в публикации, что «слишком короткий или слишком длинный интервал может привести к неправильной работе сердца и опасной для жизни аритмии».

Кроме этого, говорят исследователи, «выявлено увеличение систолического и диастолического давления на четыре-пять миллиметров ртутного столба».

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