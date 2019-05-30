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Епископ Сербской Церкви: Украина – на первом месте по количеству нарушений прав верующих в ЕС

Епископ Сербской Церкви: Украина – на первом месте по количеству нарушений прав верующих в ЕС

Украина пребывает на первом месте по количеству нарушений прав верующих среди стран-участников Совета Европы, но Европейский союз умалчивает факты притеснений верующих Украинской Православной Церкви, а украинская власть игнорирует официальный запрос ООН. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре Информации УПЦ, об этом заявил викарий Сербского Патриарха, епископ Моравичский Антоний (Пантелич) в своем докладе на международном форуме в Москве, сообщает Синодальный информационно-просветительский отдел.

«Незаконным является давление на клириков и мирян Украинской Православной Церкви, осуществляется с целью перехода в новую структуру... За 2017 было 165 случаев нарушения свобод и прав православных христиан. Из них около 66% приходится на Украину. Все нарушения прав верующих в Украине связаны с враждебным отношением к канонической УПЦ», - сказал епископ Антоний.

Владыка отметил, что были зафиксированы все виды нарушений прав верующих УПЦ: «захваты храмов, попытки сорвать Всеукраинский крестный ход, нерасследование уголовных производств, открытых по заявлениям верующих, случаи нападений на журналистов, которые освещают тематику нарушения прав православных».

Владыка Антоний считает, что привело к такой ситуации в Украине «вмешательство руководителей украинского государства в церковные дела».

«Факт уклонения от предоставления ответа свидетельствует о пренебрежении чиновниками Украины норм международного права и демократических европейских стандартов прав человека в государстве, что негативно влияет на международные рейтинги страны в мире», - сказал он.

«Исходя из вышесказанного, в очередной раз обращаем внимание представителей органов государственной власти, политических партий, общественных и международных организаций и всех заинтересованных лиц - на недопустимость нарушений прав граждан Украины - верующих Украинской Православной Церкви», - подытожил епископ Антоний.

Иерарх напомнил позицию Сербской Православной Церкви относительно Православной Церкви Украины. Собор СПЦ официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» и осудил действия Константинополя по вмешательству в церковные дела в Украине.

Ранее «Фраза» сообщала, что опубликованы документы о связи Киевской митрополии с РПЦ в ХVІІ веке.

Тэги: общество, Сербия, ЕС, новости православия, УПЦ, новости Украины

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