Епифаний признал недействительными документы УПЦ КП, которые были приняты после получения Томоса

Глава Православной Церкви Украины Епифаний подписал указ, которым признаются недействительными документы и распоряжение Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, изданные после 30 января. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на документ, размещенный на сайте ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019, являются не действительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (ПЦУ, — ред.)», — говорится в указе Епифания.

24 мая в митрополичьем доме Собора Святой Софии в Киеве состоялось заседание священного синода Православной Церкви Украины. После синода Епифаний заявил, что «почетный патриарх» Филарет не изменил свою точку зрения и настаивает на существовании Киевского патриархата.

15 мая Филарет провел пресс-конференцию, на которой заявил, что у него перед собором были устные договоренности с Петром Порошенко и экзархами Вселенского патриархата о том, что он продолжит руководить Церковью внутри Украины, а Епифаний якобы должен в основном представлять ПЦУ на международной арене.

Ранее «Фраза» сообщала, что возле Софии Киевской сторонники Филарета устроили пикет.