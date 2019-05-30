Ученые объяснили, почему нужно есть красное мясо. Но по чуть-чуть

Ученые рассказали о пользе употребления красного мяса. Как выяснили журналисты «Фразы», сделали это специалисты из университета Кертина и Австралийского национального университета.

Как пишет издание MedicalXpress, по словам исследователей, красное мясо в комплексе со средиземноморской диетой «снижает риск развития рассеянного склероза».

Для своей работы ученые провели анализ исследования Ausimmune, в котором приняли участие более восьмисот человек, за мясным рационом которых следили врачи.

Выяснилось, говорят специалисты, что «употребление 65 грамм мяса в день может затормозить развитие заболевания».

Ученые напоминают, что красное мясо богато микро- и макроэлементами, белками, железом, цинком, селенной, калием, а также витаминами В и D, отвечающих в нашем организме за «нормального функционирования нервной системы».

Как писала «Фраза», в Израиле будут торговать «вегетарианским мясом».