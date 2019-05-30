Байден пригрозил Трампу импичментом

Главный кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года Джо Байден резко раскритиковал действующего лидера страны Дональда Трампа. Как выяснили журналисты «Фразы», ему пригрозили импичментом.
Заявление политика распространила его пресс-служба.
В нем, в частности, говорится, что «Дональда Трампа может ждать неизбежный импичмент, если его администрация продолжит действовать в том же духе».
Такое заявление стало ответом на отставку спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.
Он призвал «провести дополнительные расследования по делу».
При этом Джо Байден добавил, что «процесс импичмента разъединит американское общество».
Как писала «Фраза», Трамп передал письмо Зеленскому.
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