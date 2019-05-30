Назарбаев получил новую должность в Казахстане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил новую должность. Как выяснили журналисты «Фразы», 78-летний политик стал почетным сенатором.

Данное решение приняла верхняя палата парламента страны.

Сообщается, что «статус присваивается за выдающийся вклад в формирование конституционно-правовых основ республики как демократического, светского, правового и социального государства, а также в становление и развитие отечественного парламентаризма».

Впрочем, какие полномочия он дает, не уточняется.

С инициативой выступил новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, «все портреты и фотографии с изображением Нурсултана Назарбаева останутся в качестве непременного атрибута публичных помещений, кабинетов государственных служащих, зданий, учебных заведений».

Как писала «Фраза», 19 мая 2019 года, спустя 29 лет единоличного правления президент Казахстана добровольно подал в отставку.

Ранее новый президент Казахстана заявил о переходе страны на латиницу.