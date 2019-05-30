Зеленский определился с начальником собственной охраны. Им стал телохранитель Коломойского

В среду, 29 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил кандидатуру руководителя Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», заведовать охраной главы государства будет бывший охранник Игоря Коломойского.

Как передает «Страна», текст указа № 337/2019 доступен к просмотру на официальном сайте Президента Украины.

«Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления ‒ начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины», ‒ сказано в документе.

По сведениям издания, Максим Донец многие годы обеспечивал безопасность украинского бизнесмена Игоря Коломойского, после чего стал сопровождать и Владимира Зеленского. В частности, именно Донец находился рядом с Зеленским во время скандального визита во Львов 8 февраля.

Как писала «Фраза», Зеленский определился с главой Администрации Президента. Им стал адвокат Коломойского.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назначил «кремлевского курсанта» начальником Генштаба.