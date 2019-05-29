Застройщик Кулагин снова предпринял попытку рейдерского захвата ЖК «Чайка», – СМИ

Во вторник, 28 мая, в 4 часа утра экс-управляющий компании ОМОКС Алексей Кулагин совершил очередную попытку рейдерского захвата жилищного комплекса «Чайка», однако, как и в предыдущие разы она провалилась. Об этом, как сообщают «Украинские новости», журналистам «Апострофа» рассказали собственники ЖК «Чайка».

Также в сообщении утверждается, что собственники, действуя в правовом поле, дали жесткий отпор рейдерам.

«Наш сотрудник Алексей Кулагин, который с помощью рейдеров решил стать собственником ЖК „Чайка“, в очередной раз получил достойный отпор. Действиям экс-управляющего Кулагина будет дана правовая оценка. Рейдерами занимаются правоохранительные органы. Мы уверены в их объективности и профессионализме», — рассказал один из владельцев ЖК «Чайка» Андрей Шишов.

Журналисты следят за событиями и намерены представить результаты собственного расследования, — пишет издание.

Также «Апостроф» утверждает, что это не первый раз, когда Кулагин пытается захватить ЖК «Чайка». Предыдущую попытку он предпринял в 2018 году, под прикрытием «антирейдеров».

Издание напоминает, что на пресс-конференции в Киеве Алексей Кулагин заявил о попытке рейдерского захвата ЖК «Чайка» со стороны Андрея Шишова и Павла Климца.