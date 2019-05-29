На Херсонщине семейный скандал закончился зверским убийством

В селе Станислав Белозерского района Херсонской области произошло зверское убийство. Как выяснили журналисты «Фразы», здесь неадекватный житель Николаевской области лишил жизни супруга своей бывшей жены.

Как передает «Типичный Херсон», 31-летний житель Снигиревского района приехал в Херсон на заработки. На днях ему из Станислава позвонила экс-супруга и попросила приехать, чтобы обсудить место проживания их двух совместных детей.

Мужчина приехал в Станислав, однако цивилизованного разговора не получилось ‒ бывшие супруги начали ругаться. Погасить конфликт попытался новый супруг, однако это привело в ярость бывшего ‒ схватив палку, из которой торчали гвозди, он забил несчастного до смерти.

После этого злоумышленник пошел «шататься» по улицам села, где встретил совершенно непричастного к семейному конфликту человека и начал наносить ему удары руками и ногами.

Сообщается, что селянин выжил, однако угодил в реанимацию с тяжкими телесными повреждениями ‒ разрывом кишечника и перитонитом.

В свою очередь, зверский убийца подался в бега и объявлен в розыск. За совершенные преступления ему грозит длительное тюремное заключение.

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