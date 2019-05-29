Зеленского попросили полностью отказаться от русского языка

Во вторник, 28 мая, депутаты Львовского облсовета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленского о недоспутимости игнорирования статуса государственного языка и использовании его в публичной сфере. Как выяснили журналисты «Фразы», текст документа доступен к просмотру на официальном сайте облрады.

Как следует из обращения, последние публичные выступления Владимира Зеленского проходят без использования украинского языка, что нарушает права граждан на получение информации и ее понимание.

Свое мнение львовские депутаты аргументируют решением КСУ от 1999 года, которым «растолковывается» положения ст. 10 Конституции Украины, а именно: выражение «государственным языком в Украине является украинский язык», надо понимать так, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.п.), а также в других публичных сферах общественной жизни«

Таким образом, считают депутаты, украинский язык следует использовать во время официальных мероприятий должностным лицам. Кроме этого, решения Конституционного суда является обязательным для исполнения на территории Украины и не может быть обжалованным.

Кроме того, львовские депутаты также призвали Зеленского «полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни», так как русский язык ‒ это официальный язык государства-aгрессoрa.

Как писала «Фраза», на сайте Рады появилась петиция об отмене языкового закона.

Ранее в Тернопольской области решили полностью запретить русский язык. Но не навсегда.