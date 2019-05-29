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Под Киевом устроят средневековые маневры и покажут удивительных животных

Под Киевом устроят средневековые маневры и покажут удивительных животных

С 31 мая до 2 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает гостей на интересную и познавательную шоу-программу. Как выяснили журналисты «Фразы», посетителей ждут рыцарские поединки, мастер-классы, конно-трюковые выступления, средневековые забавы, а также выставка домашних животных, живой вокал, веселые игры, конкурсы, хороводы, катание на лошадях и многое другое из жизни средневекового города.

Приехав в «Парк Киевская Русь» гости воочию увидят Древний Киев V-XIII веков, который воссоздается в натуральном размере на основе научных знаний. Здесь можно ощутить атмосферу Киевской Руси, пропитанную величием побед, грандиозностью средневековых сооружений и доброжелательностью жителей Древнего Киева.

Посетители увидят монументальное оборонительное сооружение «Заборола» длиной около 300 метров, Михайловские ворота высотой 21 метр, усадьбы киевлян Х-ХII веков, княжеские терема и трибуны, воссозданный уникальный деревянный христианский храм Х века, насладятся экспозициями под открытым небом и экспонатами в музеях.

31 мая и 1 июня в Княжестве пройдет Фестиваль Средневековья XIV-XVI веков «Combat Platoon II». В Древний Киев съедутся отважные рыцари и прекрасные дамы сердца — участники фестиваля, которые не просто увлекаются изучением истории по книгам, но и проживают ее. За стенами Киевского Детинца они разобьют настоящий средневековый лагерь, и на два дня оживет европейский город XIV-XVI веков. Благодаря экскурсии в лагерь каждый желающий воочию увидит, какой в действительности была жизнь Средневековой Европы.

Такое зрелище можно увидеть только в Древнем Киеве и только во время этого фестиваля, ведь он соберет реконструкторов, которые кропотливо, с максимальной достоверностью воссоздают наряды, быт, оружие и жизнь Средневековья. Гости Древнего Киева смогут не только насладиться яркими костюмами, но и сделать яркие фото.

В субботу, 1 июня на территории Княжества пройдут средневековые боевые маневры. Рыцари проведут поединки, отработают приемы боя с использованием древкового оружия, покажут технику конвоирования и устроят осаду крепости. Также посетители узнают много интересного о древних ремеслах, об изготовлении разных видов тканей, о средневековых женских и мужских костюмах и даже о моде на женские головные уборы XIV-XV веков. Гости Древнего Киева смогут не только наблюдать за действом, но и самим принять участие в средневековых забавах таких, как лапта, метание тяжелых предметов, танцы и хороводы.

В субботу и воскресенье, 1 и 2 июня, пройдут Фестиваль собак «Лохматые лапки» и конное шоу. В эти дни главными героями Древнего Киева будут не князья или богатыри, а их верные спутники и добрые друзья — уникальные лошади исторических пород из Княжеской конюшни, а также собаки — от миниатюрных до огромных, от самых пушистых до не очень.

Фестиваль «Лохматые лапки» будет интересен и владельцам собак, и всем желающим отдохнуть в атмосфере величественной архитектуры Киевской Руси, посетив мастер-классы и музеи на территории. На ристалище Древнего Киева состоится увлекательное шоу с собаками. Соревнования пройдут в номинациях: «Презентация» (рассказ о собаке, о её способностях), «Послушание» (умение собаки поддаваться дрессировке),

«Оригинальность» (необычные и интересные способности, трюки в исполнении собаки, показательные выступления). Победителей ждут интересные призы от князя.

Принять участие в фестивале могут все желающие, приехав в «Парк Киевская Русь» вместе со своим питомцем и зарегистрировавшись у организаторов соревнований.

Фестиваль «Лохматые лапки» — это не просто выставка собак, а настоящее живое общение с братьями нашими меньшими. Мероприятие пройдет под патронатом Великого Киевского Князя Владимира и будет интересным не только профессионалам, но и всем любителям животных и активного семейного отдыха на природе.

После награждения победителей программу продолжат знакомство с лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне, а также зажигательные танцы и интерактивные игры и конкурсы для посетителей. Также на протяжении будут проходить призовые викторины дня для взрослых и детей на знание мира собак.

Также 1 и 2 июня гостям Княжества представят новую шоу-программу «Небесные кони». Лошади редких древних пород поразят посетителей безупречным исполнением головокружительных трюков. Конечно, в тесном тандеме с опытными каскадерами — актерами конно-трюкового театра. Каждый гость сможет подойти к этим прекрасным лошадям, погладить их, сфотографироваться и прокатиться верхом или в экипаже.

В Древнем Киеве каждый найдет занятие по душе. Гости могут пострелять из лука и отчеканить монету «на счастье». В Княжеской костюмерной можно примерить исторические костюмы времен Киевской Руси и устроить колоритную фотосессию. Любителей экстрима ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и канатный спуск «Полетайло». А для детей — яркий безопасный куб-лабиринт «Мышеловка».

Отдохнуть и отведать вкуснейших напитков и блюд с костра, приготовленных как по средневековым, так и по современным рецептам, можно в Княжеской корчме, в Питейной «25 рун» и в беседках на свежем воздухе.

При желании продлить свое путешествие в Средневековье еще на день, можно остаться на ночь в комфортабельном доме гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00, программа начнется в 14:00 и продлится ориентировочно до 20:00.

Цена входных билетов: полный билет для взрослого: 31 мая — 170 грн., 1-2 июня — 200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 60 грн., дошкольникам — бесплатно.

Древний Киев расположен недалеко от Киева современного — в 45 минутах езды — в селе Копачов Обуховского района Киевской области. Маршрутки курсируют от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте. Подробная информация на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, культура, Парк Киевская Русь, новости Украины

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