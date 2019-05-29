В Каменском школьницы устроили массовую драку ‒ есть пострадавшие

В городе Каменское Днепропетровской области произошла массовая драка, в которой пострадали две ученицы 9 класса. Как выяснили журналисты «Фразы», девчонки устроили «разборки» со своими сверстницами из другой школы.

Как передает каменский городской портал «5692», причиной инцидента стал конфликт между двумя школьницами, одна из которых учится в 35-й школе, а другая ‒ в 7-й.

Когда словесный аргументов оказалось недостаточно, девочки «забили стрелку» в одном из дворов, куда привели своих подруг.

Уже на месте выяснилось, что ученица 7-й школы привела с собой около 10 человек, в то время как ее соперница ‒ всего одну. В результате произошла драка, в которой пострадали девочки, оказавшиеся в меньшинстве ‒ с легкими телесными повреждениями их госпитализировали в больницу.

В свою очередь, родители пострадавших школьниц написали заявление в полицию, которая уже начала расследование.

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